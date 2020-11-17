صحيفة: ترامب قدم

2020/11/17 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتبعت سياسة ناجحة في الشرق الأوسط، ونجحت في إنهاء افتراضات راسخة في المنطقة، ستساعد جو باين على تحقيق السلام في المنطقة.

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