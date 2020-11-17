2020/11/17 | 11:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روسيا-واع

اعلنت دولة روسيا،عن تنظم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل تستمر لما يقارب الأسبوعين.

وذكر تقرير لشركة إنيرجيا الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء ، من المقرر أن"تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر/8 كانون الأول 2021".

وأكد التقرير أن "سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء سويوز "إم إس-20،"مبينا ان"المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل".

وقد اعلن مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، مطلع أيلول الماضي، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد".

وتابع ان"الخيارات الإضافية التي عرضها دميتري لوسكوتوف، تشمل إمكانية الخروج إلى الفضاء المفتوح، والتحضير لرحلة من دون جاذبية باستخدام طائرات خاصة والمساعدة في تنفيذ البرنامج العلمي الخاص في المدار وإنشاء مجموعة تغذية خاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تنظم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا تنظم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).