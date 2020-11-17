أنباء لقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

2020/11/17 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، في ظل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.



وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود كانون الثاني/يناير 26 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 44.08 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 05:35 بتوقيت غرينتش.



وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسة بالإعلان عن لقاح مودرنا"، مضيفا أن "أنباء اللقاح الإيجابية قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد".

وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي الـ 30 من تشرين الثاني والأول من كانون الأول.

رويترز

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