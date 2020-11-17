بيان ومعلومات جديدة من الرشيد حول إيقاف السلف

2020/11/17 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن الاستمرار برفع سلف الموظفين التي سبق وان تم ترويجها في الفروع .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “اعلان الايقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة قصيرة وان المصرف سيستأنف الترويج بداية عام ٢٠٢١”.

وأضاف ان “الايقاف جاء لاغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية وكذلك التحول الى النظام الالكتروني للتقديم الذي سيسهم في انجاز المعاملات خلال ايام”.

من جانب اخر، أعلن المصرف رفع عدد من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية ودعا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها.

وكان مصرف الرشيد قد أعلن، أمس الاثنين، عن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل).

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