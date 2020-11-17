وزارة الصناعـة والمعـادن تبحـث مـع سفـارة فرنسـا فـي بغـداد التعـاون المشتـرك فـي مجـال تسجيـل العلامـات التجاريـة

2020/11/17 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثـت وزارة الصناعة والمعادن التعاون

المشترك مع السفارة الفرنسية في العراق

وذلك خلال لقاء مدير عام الدائرة

الاقتصادية في مقر الوزارة السيد :

هاشـم عـزاوي محمـد : يوم الاثنين

الموافق ١٦/ ١١/ ٢٠٢٠ بوفد

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