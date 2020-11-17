2020/11/17 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء

ووزارة النقل ومحافظ البصرة ومنظمات

المجتمع المدني والمثقفين

والأكاديميين الى دعم فكرة إحالة مشروع

ميناء الفاو الكبير الى شركة صينية

بدلاً من دايو الكورية، نظراً للم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تدعو الى دعم فكرة إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة صينية بدلاً من دايو الكورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تدعو الى دعم فكرة إحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة صينية بدلاً من دايو الكورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).