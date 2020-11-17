على العراق ان يتهيأ.. ما الذي يتوقعه؟!

2020/11/17 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - خاص بالعالم

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