2020/11/17 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول الثقافة في منظمة اليونسكو في العراق، برندان كسار، اليوم الثلاثاء، عن أن المنظمة تدرس حالياً 12 موقعاً مرشحاً للدخول ضمن لائحة التراث العالم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المواقع العراقية الـ 12 المرشحة على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المواقع العراقية الـ 12 المرشحة على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).