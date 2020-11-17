رفع عدد من خيام المعتصمين في ساحة الصدرين بالنجف

2020/11/17 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

رفعت القوات الأمنية في محافظة النجف، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، عدداً من خيام المعتصمين وسط ساحة الصدرين.

وقال مصدر أمني، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في محافظة النجف رفعت عدداً من خيام المعتصمين في ساحة الصدرين، وفتحت الطريق باتجاه قضاء الكوفة وشارع الروان".

وأضاف، أن "رفع خيام المعتصمين جاء لفتح شارع كلية الإدارة والاقتصاد، والذي يؤدي إلى شارع الروان الشهير داخل النجف".

وشهدت ساحة اعتصام الصدرين، في الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات تشرين، مسيرات طلابية، وتجمعات لعشرات المتظاهرين، تخللها إيقاد الشموع تأبيناً لشهداء التظاهرات.

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