تغير طفيف بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2020/11/17 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشهدت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، تغييراً طفيفاً، في الأسواق المحلية العراقية.وتنشر (بغداد اليوم)، قائمة بأسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، لهذا اليوم.وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح بغداد/ 124,900اما اسعار صرف الدولار في عموم الأسواق المحلية ببغداد وبقية المحافظات فجاءت على النحو الاتي:بغداد/ شراء 124,500/ بيع 125,250اربيل 124,900البصرة 125,100السليمانية 124,950الموصل 125,00 صلاح الدين 125,100.

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