حكومة كردستان تعلن إرسال وفد إلى بغداد قريباً: يحمل أرقام الصادرات النفطية وإيرادات المنافذ

2020/11/17 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، إن وفدا كرديا سيزور العاصمة بغداد قريبا.

وذكر عادل في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "الوفد الكردي الذي سيزور بغداد، يريد تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق شامل يخص ما تبقى من الأشهر الحالية لعام 2020 وسنة 2021".

وأضاف، أن "الوفد سيجهز كافة الوثائق والأرقام حول صادرات الإقليم النفطية وإيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين وسيتم عرضها على الحكومة الاتحادية، ونحن ننتظر قراراً من الحكومة بإرسال مبلغ 320 مليار دينار وإكمال الاتفاق القانوني المبرم معها حتى نهاية العام الحالي، لآن الاتفاق مقر في قانون موازنة 2019".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة، استكمالا للشفافية التي تتعامل بها حكومة الإقليم في جميع حواراتها مع بغداد، ونحن على استعداد لتسليم الإيرادات وفقا للاتفاقية المقبلة".

وقال عضو المالية النيابية، أحمد الصفار في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اتفاقية 2019 التي وقعتها الحكومة السابقة، كان يفترض أن يُعاد تنفيذها في العام جاري، لكن عدم إقرار موازنة 2020، حال دون ذلك، مبينا، أن الاتفاق بين بغداد وأربيل لم يتغير".

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