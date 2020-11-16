دعوة لتأجيل مراسيم تنصيب بابا شيخ حفاظا على وحدة الصف الايزيدي

2020/11/17 | 11:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عدد من المثقفين والناشطين الايزيديين رسالة مفتوحة تطالب بتأجيل تنصيب بابا شيخ الايزيديين حفاظا على وحدة الصف الايزيدي.

وفيما يأتي نص الرسالة:

هذه الرسالة المفتوحة موجهة بإسم نخبة من المثقفين والناشطين والفعاليات الايزيدية في الوطن والمهجر، نظرا لخطورة الموقف الذي حصل قبل يومين بإعلان إختيار باباشيخ بدون تشاور كامل مع كافة الاطراف الايزيدية ووجهاءهم وبشكل خاص زعماء جبل سنجار ولات شيخ وبعشيقة وبحزاني وأيزيدية بقية الدول.



وفي الوقت الذي نعلن عدم معارضتنا المبدئية على إختيار أية شخصية أيزيدية مناسبة، لكن في نفس الوقت لا يحق للأمير أو لغيره تجاهل بقية الأيزيديين والابتعاد عن الاجماع الايزيدي في هذه الظروف التي نعاني من آثار وتداعيات الإبادة ولم تندمل جروحنا بعد خطورة الموقف الذي قد يؤدي الى تفرقة وشرخ كبير لا ينسد.



ولهذا ندعو السيد حازم تحسين بك الى تأجيل مراسيم التنصيب وفتح باب الحوار والمصالحة مع بقية الايزيديين والتفاهم معهم.



كما ندعو الشيخ علي باباشيخ الى التريث في قبول مراسيم التنصيب يوم الاربعاء لكي لا يساهم في تقسيم الايزيدية بشكل خطير، خاصة وأن هذا المنصب هو المرجع الاعلى للديانة الايزيدية ويجب ان يوحد كل الايزيديين ويمثلهم.

نود هنا ان نذكر الجميع انها مسؤولية اخلاقية وتاريخية كبيرة ومن يشجع على إنهيار الأيزيديين وتفريقهم في ظروفهم الصعبة هذه فأنه يرتكب جريمة بحق كل أبناء شعبنا.

هذه الديانة التي قاومت أعتى الابادات والمجازر ولم تتفرق الى طوائف ومجاميع متناحرة، ولهذا فإن من يقوم بخلق هذه الفوضى يرتكب جريمة لا تغتفر.



وندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس والسماح لمبادرات الخير من اجل تقريب وجهات النظر وحل هذه المعضلة الخطيرة، كما نرى أن هناك ضرورة ملحة في الاسراع الى تشكيل المجلس الايزيدي الاعلى من أجل ترتيب البيت الايزيدي بطريقة حضارية تناسب التحديات المصيرية التي يواجهها ابناء شعبنا ولكي لا تتكرر مثل هذه المواقف الصعبة.

نحن على ثقة بأن كافة الاطراف ستكون في مستوى المسؤولية ولن تعرض أبناء إيزيدخان الى الانقسام والتشتت.



كما ندعو جميع الناشطين والشخصيات والوجهاء الايزيديين الى توقيع هذه المذكرة ومساندتها

والله من وراء القصد

الموقعون

نخبة من الشخصيات والفعاليات الايزيدية:

- بدل فقير حجي، كاتب وباحث

- بير ديما بير باري - رئيس مجلس الروحاني الايزيدي في جورجيا

- جهور سليمان - كاتب

- حسون جهور -كاتب و طالب دكتوراه

- خالد دخيل سيدو - رئيس عشيرة الفقراء

- د سعيد بير مراد - الدبلوماسي المستشار في السفارة العراقية ببرلين

- سفو قوال سليمان - كاتب، ومدير عام اوقاف الايزيديين سابقا

- شهاب داغ ، رئيس البيت الايزيدي في اولدنبورك

- دخيل شمو ، كاتب واعلامي

- د درويش تعلو، مدير مستشفى

- عاليا بايزيد اسماعيل بك ، كاتبة وناشطة حقوقية

- د علي خلف - طبيب اسنان ورئيس منظمة ايزيدخان الدولية

- علي عمر كبعو، معاون محافظ نينوى

- غازي نزام ، كاتب

- د كاميران قوال، ناشط مدني

- لمياء حجي بشار، ناشطة مدنية وحائزة على جائزة زاخاروف للحرية الفكرية

- د ماجد حسن علي، أكاديمي وعضو مشارك في قسم الدراسات الايزيدية بمعهد جيوركساني تسيرتيلي ، جامعة ايليا ستعيد جورجيا

- مراد اسماعيل - ناشط مدني، المدير التنفيذي السابق لمنظمة يزدا

- ميرزا دنايي - رئيس منظمة الجسر الجوي العراق، حائز على جائزة اورورا للنهضة الانسانية

- البيت الايزيدي في هانوفر

- الجمعية الايزيدية الخيرية في بوركدورف

- منظمة ايزيدخان الدولية

الاثنين في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠

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