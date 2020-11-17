وزير التخطيط يبحث مع رئيس صندوق اعادة الاعمار واقع المشاريع المنفذة في المناطق المحررة

2020/11/17 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث وزير التخطيط،الدكتور خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء مع رئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، محمد هاشم العاني واقع المشاريع المنفذة في المحافظات المشمولة، وسبل إنجازها، بما يحقق تحقيق الاستقرار في تلك المناطق.وأكد الجانبان / حسب بيان مقتضب للوزارة /أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية، في تنفيذ المزيد من المشاريع، وبما يسهم في اعادة النازحين إلى مناطقهم، وتحقيق التنمية./انتهى3

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