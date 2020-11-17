الشارقة للفنون تصدر 6 كتب جديدة في 2020

2020/11/17 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة/نينا/ أصدرت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للنشر مجموعة من الكتب والمطبوعات الجديدة لعام 2020 تتضمن دراسات عن كبار الفنانين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحوثاً فكرية ونقدية تتناول القضايا الملحة في الفن المعاصر بالإضافة إلى المنشورات المتصلة بالمبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها المؤسسة.وتشمل الإصدارات الجديدة كتابين يبحثان في التجربة الفنية لاثنين من أعلام الفن عربياً وهما حسن شريف وعبدالحي مسلم زرارة وكتابين يوثقان للنسخة الأخيرة من «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس» وكتاب «الفن في زمن القلق» بالإضافة إلى النسخة الثانية من كتاب القصص المصورة «كورنيش».وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة المؤسسة إن برنامج النشر في المؤسسة يشكل إحدى الوسائل الأساسية في التعاون مع الفنانين والقيّمين والمؤسسات من جميع أنحاء العالم لإنتاج كتب ومنشورات من شأنها تعزيز حضور وأثر مبادرتنا الفنية مثل بينالي الشارقة ومعارضنا على مدار العام من جهة وإبراز الإسهامات التي قدمها فنانون مؤثرون عبر طرح دراسات معمّقة تتناول مسيرتهم الإبداعية وتجلياتها ومكانتها من جهة أخرى ./انتهى

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