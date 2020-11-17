الأب فقد ولدين انضما لداعش والثالث لتجارة المخدرات.. قاتل بريطاني يعتذر لإمام مسجد

2020/11/17 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدين رجل بريطاني يبلغ من العمر، 37، بجريمة قتل تاجر مخدرات وحكم عليه السجن لمدة 19 عاما، ولكن القاتل اعتذر لوالد المجني عليه الذي سبق وأن فقد اثنين من أولاده بعد التحقا بتنظيم داعش في سوريا.

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