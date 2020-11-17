توضيح من مصرف الرشيد بشأن إيقاف سلفة الموظفين

2020/11/17 | 11:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، استمراره برفع سلف الموظفين والايقاف يشمل الترويج الجديد فقط والفترة محدودة.



وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 تشرين الثاني 2020)، ان "اعلان الايقاف يشمل الترويج الجديدفقط ولفترة قصيرة وان المصرف سيستأنف الترويج بداية عام ٢٠٢١".

وأضاف ان "الايقاف جاء لاغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية وكذلك التحول الى النظام الالكتروني للتقديم الذي سيسهم في انجاز المعاملات خلال ايام".

من جانب اخر اعلن المصرف "رفع عدد من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية ودعا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".

واطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم صرف رواتب منتسبي وزارة الداخلية - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة – ميسان، وزارة الداخلية - مديرية شرطة وزارة الداخلية - قيادة شرطة محافظة بغداد - مديرية الشؤون الادارية والمالية، وزارة الداخلية - مديرية الدفاع المدني - بغداد الكرخ، وزارة الداخلية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد، وزارة الداخلية - مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وزارة الداخلية- مديرية الدفاع المدني- بابل، وزارة الداخلية - مديرية الدفاع المدني –المقر، وزارة الداخلية - مديرية شرطة الطاقة".

وأضاف البيان، أنه "كما تم صرف رواتب وزارة الداخلية - قيادة قوات حرس الحدود"، مشيرا إلى انه "بامكان المنتسبين استلام رواتبهم في شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة".

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