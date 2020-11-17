برلمان تركيا يناقش الثلاثاء إرسال قوات إلى أذربيجان

2020/11/17 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديعتزم البرلمان التركي، الثلاثاء، التصويت على مذكرة إرسال القوات التركية إلى أذربيجان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قره باغ.وقالت صحيفة “صباح” ، إن “تركيا بعد قرن كامل ستذهب إلى أذربيجان البلد الصديق والشقيق”.وأضافت: “الجيش التركي الذي أنقذ باكو قبل 102 عام من احتلال العصابات الأرمنية والبلاشفة، سيذهب مرة أخرى إلى …

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