كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان

2020/11/17 | 11:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام نظيره الأوزبكي، عصر اليوم الثلاثاء.

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