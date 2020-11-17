2020/11/17 | 11:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراته الودية الثانية أمام نظيره الأوزبكي، عصر اليوم الثلاثاء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوركيس: كاتانيش عالج حالات سلبية في المنتخب العراقي تحضيراً لاوزبكستان
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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