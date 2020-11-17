"بسبب فيروس كورونا والازمة الاقتصادية في ايران.. طلاب يستأجرون الهواتف النقالة لـــ "حضور الدروس الافتراضية

2020/11/17 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

دفعت الأزمة الاقتصادية تلاميذ إيرانيين في مراحل دراسية لاستئجار الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، كي يتمكنوا من حضور الدروس الافتراضية من المنزل، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وسلطت صحيفة كيهان في نسختها اللندنية، في تقرير يوم الاثنين، الضوء على هذه الأزمة، مشيرة إلى أن أزمة في...

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