2020/11/17 | 11:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتاح ندوة المتاحف بحضور 1000 مشارك من العلماء والأكاديميين والخبراء

افتتحت في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم الندوة العالمية الافتراضية التي استضافتها العاصمة تحت عنوان "المتاحف بإطار جديد" بمشاركة بحضور أكثر من 1000 مشارك و60 متحدثا من العلماء والأكاديميين وخبراء المتاحف من 5 قارات، لاستكشاف آفاق التنمية الثقافية.



وفق رؤية قائمة على الإبداع و الابتكار لمواجهة التحديات بهدف تعزيز برامجها والتراث الثقافي عبر الفضاء الرقمي والمساحات الثقافية".

وناقش المجتمعون آفاق التحديات و المسؤوليات التي تواجهها المتاحف والفرص المتاحة في قطاع الفنون والثقافة.

و تحدث محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة في كلمته الافتتاحية حول الأسباب التي جعلت من أبوظبي موقعا مثاليا لاستضافة هذه الندوة العالمية وقال: " فخورون وبصفة خاصة بالتعاون الهادف بين متحف اللوفر أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة هذه الندوة الاستثنائية التي تتخللها سلسلة من النقاشات والحوارات العالمية المثمرة خلال الفترة الحالية التي أصبحت فيها الثقافة والمتاحف أكثر أهمية من ذي قبل".

و أضاف المبارك :" لأن أبوظبي تسعى دوما وراء تحقيق طموحها المتمثل في ترسيخ مكانتها على الخارطة الدولية كمنصة ووجهة أولى تحتضن قيم الفنون والثقافة والإبداع، فإننا نحظى دائما بفرصة المشاركة بآرائنا ورؤيتنا في مثل هذه النقاشات الدولية حول الفنون والثقافة..



واليوم نفخر بافتتاح هذه الندوة التي تستضيف لفيفا من ألمع العقول وأبرز القادة والمفكرين ضمن مجالاتهم وتخصصاتهم، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المتاحف".انتهى4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ندوة المتاحف بحضور 1000 مشارك من العلماء والأكاديميين والخبراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ندوة المتاحف بحضور 1000 مشارك من العلماء والأكاديميين والخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).