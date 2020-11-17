2020/11/17 | 11:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد عن الاستمرار برفع سلف الموظفين التي سبق وان تم ترويجها في الفروع .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان اعلان الايقاف يشمل الترويج الجديدفقط ولفترة قصيرة وان المصرف سيستأنف الترويج بداية عام ٢٠٢١

وأضاف ان الايقاف جاء لاغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية وكذلك التحول الى النظام الالكتروني للتقديم الذي سيسهم في انجاز المعاملات خلال ايام.

من جانب اخر اعلن المصرف رفع عدد من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية ودعا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد مستمرون برفع سلف الموظفين والايقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة محدودة 7 SKY TV.

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