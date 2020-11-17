روسيا تسجل 442 وفاة و22410 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

2020/11/17 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردولية: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 442 وفاة و22410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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