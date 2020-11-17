قبل ودية أوزبكستان.. إصابة حارس أسود الرافدين بكورونا

2020/11/17 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر مقرب من المنتخب الوطني، الثلاثاء، بإصابة حارس مرمى المنتخب جلال حسن بفيروس كورونا.

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