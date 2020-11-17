مؤسسة محلية : انخفاض موجودات البنك المركزي لشهر ايلول بنسبة4.31% مقارنة مع شهر اب

2020/11/17 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية انخفاض موجودات البنك المركزي العراقي لشهر ايلول بنسبة4.31% مقارنة مع شهر اب لتبلغ مجمل الموجودات 106 ترليون دينار مقابل 111 ترليون دينار في شهر اب.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : انخفضت قيمة احتياطات الذهب والنقد المتوفر بنسبة 10.9% لتبلغ 16.88 ترليون دينار بعد ان كانت بقيمة 18.95 ترليون دينار .اما على مستوى الاستثمارات في بنوك خارجية فانخفضت نسبة الاستثمار بمقدار 8% لتبلغ 35 ترليون دينار بعد ان كانت بمقدار 38 ترليون دينار اما قيمة الودائع لدى البنوك فارتفعت بنسبة 1.44% لتبلغ 21 ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 20.8 ترليون دينار .وبقت مستوى التزامات وزارة المالية للبنك المركزي بنفس المستوى دون تغيير وبقيمة 30.4 ترليون دينار .وتعزو المؤسسة تراجع احتياطات البنك المركزي الى بيع الدولار اكثر من شرائه من وزارة المالية نتيجة تراجع ايرادات الوزارة من الدولار الامريكي نتيجة تراجع مبيعات النفط مع استمرار نفس مستويات الطلب في السوق المحلية على الدولار لغرض استيراد البضائع بشكل يظطر البنك المركزي الى استخدام احتياطاته في تعويض النقص الحاصل.ومن المتوقع / حسب المؤسسة / ان تنخفض احتياطات البنك المركزي للشهرين 11 و12 نتيجة قانون الاقتراض الداخلي والذي من المتوقع ان يكون جزءا كبيرا من مبلغ الاقتراض من احتياطات البنك المركزي.واوضحت انه ومع هذا الانخفاض الا ان الاحتياطات مازالت ضمن مستويات مقبولة عالميا ولكن اي استمرار في تناقض الاحتياطات سيؤدي الى ضعف قوة العملة العراقية وبالتالي تخلخل كبير في سعر الصرف قد يؤدي الى زيادة نسبة التضخم في السوق العراقية وفقدان العملة العراقية لقوتها./انتهى3

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