رحلة سياحية إلى الفضاء تستمر لأسبوعين فقط.. تعرف على التفاصيل

2020/11/17 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت روسيا،عن تنظيم رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل تستمر لما يقارب الأسبوعين.

وذكر تقرير لشركة إنيرجيا الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء ، أنه من المقرر أن”تنطلق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر/8 كانون الأول 2021″.

وأكد التقرير أنه “سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء سويوز “إم إس-20،”مبيناً أن”المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل”.

وقد أعلن مدير عام شركة “غلافكوسموس”، دميتري لوسكوتوف، مطلع أيلول الماضي، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على سائحي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في إطار برنامج موسع مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد”.

وتابع أن”الخيارات الإضافية التي عرضها دميتري لوسكوتوف، تشمل إمكانية الخروج إلى الفضاء المفتوح، والتحضير لرحلة من دون جاذبية باستخدام طائرات خاصة والمساعدة في تنفيذ البرنامج العلمي الخاص في المدار وإنشاء مجموعة تغذية خاصة”.

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