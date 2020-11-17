المرصد: قصف صاروخي عنيف على مواقع المعارضة السورية جنوبي إدلب

2020/11/17 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن قوات النظام السوري وصالت قصفها الصاروخ على الريف الجنوبي لمحافظة ريف إدلب شمالي البلاد.

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