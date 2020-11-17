عودة فاضل.. إيقونة الغناء الريفي الراحل بصمت

2020/11/17 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - فاطمة رحمة

فجع متذوقو الغناء الريفي، برحيل المطرب الريفي عودة فاضل، يوم أمس الاثنين، ويتميز الراحل بجمال صوته الذي عشق الريف وتنهداته ،ما جعله يجسد القيم الريفية في أغانٍ يحفظها جيل من محبي الغناء الريفي، وللراحل أيضاً مساهمات في إعادة تسجيل أغاني رواد الغناء الريفي بأداء وتوزيع حديثين من بينها أغاني مسعود العمارتلي، كما اشتهر بتلحين وأداء أغنية "مسامحك" مطلع الثمانينيات.

ويعد عودة فاضل من المطربين الريفيين القلائل المتعلمين موسيقياً ،وله لون خاص في الغناء الريفي..



لحن وأدى أغاني عدة من كلمات كبار الشعراء، أعادها بعده مطربون عراقيون وعرب بارزون، وله تاريخ فني حافل بالأغاني المتميزة المعروفة ،منها "إحميد" و"غصبن علي" و"لا يالولد" التي لحنها وغناها رثاءً لولده حيدر الذي استشهد على يد الإرهابيين في أثناء الدفاع المقدس عن الوطن.

وكانت نقابة الفنانين العراقيين قد نعت رحيل الفنان عودة فاضل ،الذي وافته المنية فجر أمس الاثنين.

وقال نقيب الفنانيين د.



جبار جودي العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عودة فاضل يمثل صوت الفن العراقي وانتمائه الوجداني، نتمنى أن نلمس أثره خالداً عند المطربين الشباب".

بدوره، أكد رئيس اتحاد الأدباء الشعبيين العرب وجمعية الأدباء الشعبيين د.



جبار فرحان العكيلي أن "وفاة عودة فاضل خسارة حقيقية للغناء الريفي العراقي، فقد أحسن اختيار الكلمات الحديثة التي لحنها بإطار ريفي، وما زال يتجدد حتى رحيله".

ولد الفنان عودة فاضل، في ميسان، ونشأ وترعرع في مدينة الصدر ببغداد، منتصف الخمسينيات.

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