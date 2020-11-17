مستشار ترمب للأمن القومي: نتعهد بانتقال سلس للسلطة

2020/11/17 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

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تعهّد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي روبرت أوبراين بانتقال سلس للسلطة إلى إدارة جديدة يقودها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال أوبراين، الذي يتولّى تنسيق شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة شهدت عمليات انتقال سلمية وناجحة للسلطة حتى في أحلك الفترات.

وبرحابة صدر معتادة قال أوبراين إنّ لدى بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس أشخاصاً احترافيين للغاية قادرين على تولّي زمام الأمور.

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