2020/11/17 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني المباشرة بإنشاء جسر عائم لتطهير جزيرة أم جريش في سامراء.

الخلية أكدت في بيان أن القوات الخاصة باشرت بعملية عبور بواسطة الزوارق إلى جزيرة أم جريش في نهر دجلة قاطع عمليات سامراء لتأسيس ونصب جسر عائم، يهدف إلى تأمين عبور الجهد الهندسي وتطهير المنطقة، مشيرا إلى أن العملية تمت بمشاركة الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن المباشرة بإنشاء جسر عائم لتطهير جزيرة أم جريش في سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن المباشرة بإنشاء جسر عائم لتطهير جزيرة أم جريش في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).