نيويورك تايمز: ترمب استطلع آراء مستشاريه بشأن إمكانية ضرب موقع نووي إيراني

2020/11/17 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرّك ضدّ موقع نووي إيراني في غضون أسابيع.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنّ هؤلاء المسؤولين الكبار أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية ضدّ طهران خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

وأكّدت الصحيفة أنّ ترمب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأنّ طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصّب، مشيرة إلى أنّ الموقع النووي الذي كان ترمب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز.

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