2020/11/17 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن إطلاق قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021/2020 ضمن الخطة المعتمدة لإعداد الموارد البشرية في حقل العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قبول الطلبة في هذه القناة يشمل ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي، وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية”.وأضاف العبودي، أن “ذوي معدلات (90%) فما فوق من خريجي الفرعين العلمي(إحيائي/تطبيقي) والأدبي يتاح لهم التقديم أيضا الى كليات القانون والتربية والتربية الأساسية”.وتابع أن “الطلبة المشمولين في القبول هم خريجو الدراسة الإعدادية 2019/2018 والسنة الدراسية 2020/2019 وأن التقديم الى هذه القناة يستمر الى غاية 26/11/2020″، لافتا الى أن “الطالب الراغب بالتقديم الى هذه القناة ملزم بالتقديم في الوقت نفسه الى قناة القبول المركزي وقناة النخبة عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)”.وأشار العبودي الى أن “القبول ضمن هذه القناة في تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز يكون للطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي للسنتين الدراسيتين 2019/2018، 2020/2019 وأن الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص (92%)”.



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