مستحقاتهم تأخرت ثمانية أشهر.. عقود الكهرباء يتظاهرون أمام المالية (صور)

2020/11/17 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تظاهر موظفو العقود في وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أمام وزارة المالية في العاصمة بغداد، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.



وأفاد مراسلنا، (17 تشرين الثاني 2020)، إن موظفي العقود في وزارة الكهرباء، نظموا تظاهرة، واعتصموا أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهر آذار الماضي.

وأضاف، أن المتظاهرين رفعوا لافتات طالبوا من خلالها بصرف مستحقاتهم بشكل سريع وعاجل.

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