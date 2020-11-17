زعيم الاغلبية بالكونغرس: انسحابنا من الشرق الاوسط يذكرنا بفيتنام

2020/11/17 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميتش مكونيل

المعلومة/ ترجمة …انشق زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي ميتش مكونيل على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في معارضة نادرة حينما انتقد قرار الاخير بالانسحاب من العراق وافغانستان ، مشيرا الى ان هذا الانسحاب يذكرهم بالرحيل الامريكي المهين من سايغون في فيتنام.ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطاني في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مكونيل قوله إن ” القوات الأمريكية لعبت دورًا محدودًا في الشرق الأوسط ، لكن الانسحاب السريع قد يشجع طالبان ويعرض الحلفاء للخطر” ، معتبرا ان ” الانسحاب السريع قد يكون مهينا مثل خروج الولايات المتحدة من سايغون في نهاية حرب فيتنام”.



بحسب زعمه.واضاف أن ” عواقب الانسحاب الامريكي المبكر قد تكون اسوأ من انسحاب الرئيس السابق باراك اوباما من العراق عام 2011 ، والذي ادى فيما بعد الى صعود داعش وحصول موجة جديدة من الارهاب العالمي”، بحسب قوله .وتابع التقرير أن ” مكونيل يتفق مع الرئيس الامريكي على ان جميع الحروب يجب ان تنتهي، لكنه أصر على أن الانسحاب في هذه اللحظة بالذات لم يكن ضارًا فحسب ، بل خطيرًا ايضا ” ، مبينا ان ” السؤال هو كيف ستنتهي هذه الحروب وما اذا كان الشروط التي تنتهي بها مناسبة او غير مناسبة لمصالح الولايات المتحدة ” كما يقول.وبرر زعيم الاغلبية التواجد الامريكي في المنطقة بالقول إنه “ليس لدينا مئات الآلاف من الجنود المشاركين في القتال في الخارج، كما كان عليه الحال قبل عشر سنوات ، لذا فان هذا الوجود العسكري المحدود يدعم القوات المحلية ويمكّن الجهود متعددة الجنسيات”، بحسب رأيه.واشار التقرير الى أن ” معارضة مكونيل لقرار ترامب السابق بسحب القوات يمثل معارضة الجمهوريين في الكونغرس الذين جادلوا بأن إزالة القوات يمكن أن تعرض مفاوضات السلام والأمن الأمريكي للخطر”.



كما يدعون .



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