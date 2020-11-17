2020/11/17 | 12:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي السيد طالب الموسوي، الثلاثاء، عن اعتقال عنصرين من” داعش” في قضاء خانقين.وقال الموسوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان”فرق الاستخبارات التابعة للّواء الأول في الحشد الشعبي وبمعلومات دقيقة وتَحرٍّ تمكن من إلقاء القبض على المطلوبين ( محمود غازي العادلي- وفاروق محمود مرهون العادلي) في سيطرة بلكانة التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى “.وأضاف الموسوي، ان “المادة ٤ إرهاب في سيطرة بلكانة التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن اعتقال عنصرين من”داعش” في خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن اعتقال عنصرين من”داعش” في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).