إعصار “أيوتا” يبدأ باجتياح الساحل الشمالي لجمهورية نيكاراغوا

2020/11/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الأرصاد الجوية في جمهورية نيكاراغوا الواقعة في أميركا الوسطى، أعلنت ان إعصار أيوتا بدأ باجتياح الساحل الشمالي للجمهورية المطلّ على البحر الكاريبي

وأكدت الأرصاد الجوية ان الاعصار مصنّف من الفئة الخامسة القصوى، حيث ترافقه رياح كارثية وأمطار غزيرة وعواصف مدمّرة.

وكان المركز الأميركي للأعاصير قد حذّر من أنّ أيوتا الذي ترافقه رياح عاتية يمثّل تهديداً مميتاً لأميركا الوسطى، في حين حذّر خبراء الأرصاد الجوية الأميركيون من أنّ أيوتا، الإعصار الثالث عشر الذي يضرب أميركا الوسطى هذا العام، يهدّد بأمطار غزيرة ورياح عاتية جداً وفيضانات ساحلية خطيرة.

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