بومبيو وماكرون يناقشان الأفعال العدوانية التي تقوم بها تركيا

2020/11/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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بومبيو وماكرون

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الأفعال العدوانية للغاية التي تقوم بها تركيا وضرورة إقناع رئيسها رجب طيّب أردوغان بتغيير سلوكه.

وفي مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أشار بومبيو إلى ان لقائه مع ماكرون ناقش ايضا دعم تركيا لأذربيجان وحقيقة أنّها زرعت قوات سورية في المنطقة أيضاً إضافة الى ما تقوم به تركيا في ليبيا وأفعالها في شرق البحر المتوسط.

واعتبر بومبيو أنّه يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه.

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