2020/11/17 | 12:13 - المصدر: عين العراق

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مصرف الرشيد : مستمرون برفع سلف الموظفين..



والايقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة محدودة

اعلن مصرف الرشيد اليوم الاستمرار برفع سلف الموظفين التي سبق وان تم ترويجها في الفروع .

وذكر بيان للمصرف تلقته"عين العراق نيوز"ان : اعلان الايقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة قصيرة وسيتم اسئناف الترويج بداية العام المقبل .

وأضاف ان : الايقاف جاء لاغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية وكذلك التحول الى النظام الالكتروني للتقديم الذي سيسهم في انجاز المعاملات خلال ايام.

من جانب اخر اعلن المصرف رفع عدد من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية.

ودعا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لتسلمها.

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