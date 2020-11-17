2020/11/17 | 12:13 - المصدر: سفن سكاي

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تظاهر المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء صباح يوم الثلاثاء امام مبنى وزارة المالية مطالبين دائرة المحاسبة والموازنة في الوزارة بصرف مستحقاتهم التي لم يتسلموها منذ شهر آذار الماضي.

وقال مصدر إن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل والنظر إلى هذه الشريحة “المهمة” التي يبلغ عددها 100 الف موظف ولم تستلم راتبا منذ أشهر.

ونظم اصحاب العقود في وزارة الكهرباء، خلال اوقات متعددة، اضرابات عن العمل واحتجاجات في محافظات متعددة وسط وجنوب العراق احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ نحو 9 أشهر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهر مئات موظفي عقود الكهرباء امام وزارة المالية 7 SKY TV.

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