بالصور.. عقود الكهرباء يخرجون بتظاهرة حاشدة امام مبنى المالية

2020/11/17 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} نظم موظفي العقود في وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة امام مبنى وزارة المالية في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم.

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