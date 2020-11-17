الإطاحة بتاجر مخدرات في كمين استخباري ببغداد

2020/11/17 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على احد تجار المخدرات في بغداد.

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