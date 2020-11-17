افتتاح جسر النصر في ذي قار

2020/11/17 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح جسر النصر في محافظة ذي قار.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه ” استناداً إلى القرارات الصادرة في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، التي عقدت في محافظة ذي قار الشهر الماضي، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة المشاريع المتلكئة في المحافظة، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتنفيذ مخرجات الجلسة وتنفيذ مقرراتها افتتح اليوم، جسر النصر في محافظة ذي قار”.وأضاف مجيد، أن “الجسر يربط جنوب المحافظة بأربع مدن شمالية”، مبينا أن “الافتتاح جرى بحضور محافظ ذي قار ، وممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان والشركة المنفذة، إضافة إلى الدوائر الفنية والإدارية ذات العلاقة في المحافظة”.



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