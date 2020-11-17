الأمانة العامة لمجلس الوزراء: افتتاح جسر النصر في ذي قار بعد 8 سنوات من التلكؤات

2020/11/17 | 12:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

افتتح اليوم الثلاثاء، جسر النصر في محافظة ذي قار، بعد معالجة تلكؤات عطّلت إنجازه ثمانية أعوام، وبتنفيذ من قبل ملاكات شركة آشور العامة، إحدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.

وافتتح الجسر بفترة قياسية (20 يوماً)، بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في المحافظة الشهر الماضي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، بضرورة تنفيذ المشاريع المتلكئة، وبمتابعة مباشرة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة.

ويعد الجسر، من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة، من خلال موقعه الذي يربط أقضية ونواحي شمال المحافظة بجنوبها.ومن المقرر أن تشهد المحافظة خلال الشهرين الحالي والمقبل، افتتاح مشاريع (ماء الإصلاح وطريق الفجر والمستشفى التركي) بعد أن منحت الشركات المنفذة توقيتات زمنية محددة، لإنهائها وتسليمها، لغرض تقديم الخدمات إلى أهالي المحافظة.

وحضر مراسم الافتتاح، ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومحافظ ذي قار، ومدير عام دائرة الطرق والجسور، ومدير عام شركة آشور العامة، إضافة إلى الملاكات الإدارية والفنية في دائرة الطرق والجسور في المحافظة وقائمقام قضاء النصر.

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