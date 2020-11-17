موجة من الثلوج والامطار تجتاح 9 محافظات ايرانية

2020/11/17 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن نائب رئيس شرطة المرور في الجمهورية الاسلامية الايرانية العقيد ايوب شرافتي، الثلاثاء، أن موجة من الثلوج والامطار اجتاحت مناطق في 9 محافظات في البلاد.وقال شرافتي في تصريح صحافي، ان التقارير الواصلة تفيد بهطول الثلوج والامطار في بعض المناطق في محافظات طهران والبرز (غرب طهران) واردبيل وقزوين وآذربيجان غربي (شمال غرب) ومازندران (شمال) فيما شهدت مناطق في محافظات كردستان (غرب) وآذربيجان شرقي (شمال غرب) ومازندران (شمال) هطول الامطار.واشار الى الاغلاق الموقت حتى عصر يوم امس الاثنين لطريق “طهران-جالوس” والطريق الحر الرابط بينهما بسبب العمليات الانشائية فيما سائر محاور المواصلات مفتوحة.



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