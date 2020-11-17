القضاء العراقي ينتصر للشعب

2020/11/17 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

يوم مجيد في تاريخ القضاء العراقي يخطّه

رجال القضاء الشجعان الذين أثبتوا

أنّهم لا تأخذهم في الحق لومة لائم ..



يوم

انتظره العراقيون المحرومون لاستعادة

حقوقهم وأموالهم المسلوبة من قبل

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