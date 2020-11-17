الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

2020/11/17 | 12:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة انتحاريين في محافظة نينوى شمال العراق....

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