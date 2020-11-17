2020/11/17 | 12:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استهداف طائرات الـ "F16" العراقية، مضافة لتنظيم "داعش" الارهابي في خانقين بمحافظة ديالى بالجه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطائرات العراقية تستهدف مخابئ ’داعش’ في ديالى ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطائرات العراقية تستهدف مخابئ ’داعش’ في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).