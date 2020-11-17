التالي
منذ 30 دقيقة
التعليم تعلن إطلاق قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021/2020
منذ ساعة واحدة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن افتتاح جسر النصر في ذي قار
منذ ساعة واحدة
“تقدم” تنشر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق
منذ 3 ساعات
حقوق الانسان: عام 2020 شهد العديد من الانتهاكات
منذ 3 ساعات
مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد
منذ 15 ساعة
صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 322 المسجلة اليوم
منذ 16 ساعة
مؤسسة السجناء تعلن إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق
منذ 17 ساعة
إتلاف أدوية بشرية وإعادة ارسالية أواني بلاستيكية في مطار بغداد والمنذرية
منذ 19 ساعة
وزيرة الهجرة: اطلعنا على الكثير من المناشدات لرغبة النازحين بالعودة لمناطقهم الاصلية
منذ 19 ساعة
وفاة الملحن العراقي عودة فاضل
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتربية تنشر الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتربية تنشر الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).