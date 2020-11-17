الرشيد يوضح بشأن ايقاف سلف الموظفين والمتقاعدين

2020/11/17 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، استمراره برفع سلف الموظفين التي سبق وان تم ترويجها في الفروع، مبينا ان الايقاف شمل ترويج المعاملات الجديدة فقط.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم (17 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "اعلان الايقاف يشمل الترويج الجديد فقط ولفترة قصيرة وان المصرف سيستأنف الترويج بداية عام 2021".

وأضاف ان الايقاف جاء لاغراض تطبيق حسابات الفروع المروجة مع قسم البطاقات والقنوات الالكترونية وكذلك التحول الى النظام الالكتروني للتقديم الذي سيسهم في انجاز المعاملات خلال ايام.





من جانب اخر اعلن المصرف رفع عدد من سلف الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية ودعا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها.

A.Sh

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