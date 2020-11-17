السعودية تعلن البدء بحجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ ’’عرعر’’

2020/11/17 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح" السعودية، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، أن حجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ جديدة عرعر سيبدأ من اليوم.

وقالت المنصة في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "أصبح بالإمكان حجز مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منفذ جديدة عرعر عبر منصة (فسح)، مما سيسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للمنافذ الجمركية عن طريق تسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات".

ومنذ أيام أعلنت هيأة الجمارك السعودية اكتمال استعداداتها لافتتاح منفذ جديدة عرعر للشحن، وذلك بعد الاتفاق على افتتاحه وفقًا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.

وكان السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، قد قال، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، إن افتتاح منفذ عرعر الحدودي يمثل شريان خير وبداية حقيقية، لعلاقات تجارية مميزة بين البلدين.

وأكد الشمري، في تصريح صحفي، أن "المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين الشعبين، وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف".

وأضاف، ان "المنتجات العراقية يمكنها دخول المملكة كذلك والمنتج السعودي عوضاً عن الدخول عبر دول الجوار سيدخل مباشرة للسوق العراقية وبأقل تكلفة، كل المنتجات الصناعية والزراعية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية".

وتابع بالقول: ان "السوق العراقية مفتوحة وواعدة، وكل المنتجات السعودية مرحب فيها"، مشيراً إلى أن "هنالك مشاريع عملاقة ستنفذ في المرحلة المقبلة، ووجود منفذ جديدة عرعر يعد رافداً لهذه المشاريع لدخول البضائع السعودية والمواد الأساسية للمشاريع التي ستقام داخل العراق في مجال التعدين والطاقة والنفط والزراعة".

ومضى بالقول: "نحن والشعب العراقي متفائلون بالمنفذ، وسيكون رافد خير ويشهد حركة كثيفة جداً، ويستخدم للاستيراد والتصدير وسيكون منفذاً مميزاً".

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