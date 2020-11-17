يونامي تجدد التزامها بتقديم ’’الدعم والمشورة’’ للعراق في الانتخابات المبكرة - عاجل

2020/11/17 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، التزامها بتقديم الدعم والمشورة إلى الحكومة العراقية بخصوص إجراء الانتخابات المبكرة، والمقرر إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.

وذكرت البعثة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، حضرت اجتماعاً بين الرئاسات الثلاث، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى المستقل للانتخابات".وأضاف البيان، أن "الاجتماع، تناول عناصر مهمة من الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقبلة في العراق ، مثل تسجيل الناخبين البيومتري ومراجعة أنظمة إدارة النتائج الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة، جددت التزامها بتقديم المساعدة والمشورة الانتخابية لحكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع، تناول محاور مهمة للاستعداد للانتخابات المبكرة المقبلة في العراق، كتسجيل الناخبين بايومترياً وفحص النظام الإلكتروني لإدارة النتائج".

وقبل يومين، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، فيما دعا أعضاء مفوضية الانتخابات إلى تقديم ما يحتاجونه لإكمال إجراء الانتخابات في موعدها.

بعد ذلك، أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية، مشيراً إلى ان البطاقة البايومترية ستعتمد في الانتخابات المبكرة.

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